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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 11 марта 2016
Монако
11.03.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
5'
В. Лав
38'
В. Лав
11'
Г. Шарбонье
80'
Д. Ригонато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Реймс
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Лемар
86'
85'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Д. Ригонато
Замена
Л. Траоре
️️️️
Р. Карвалью
83'
80'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ригонато
Пас отдал
Л. Бангура
78'
Замена
Джордан
️️️️
Г. Шарбонье
Желтая карточка
Б. Силва
73'
71'
Желтая карточка
А. Конте
66'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Тьеви
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Э. Кошта
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Лав
38'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
36'
11'
ГОЛ! 1:1!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Н. де Превилль
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Антуан Конте
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
13
Франк Синьорино
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Субашич
12
Эчиеджиле
13
Уоллес
6
Карвалью
6
Фабиньо
8
Моутинью
28
Тулалан
20
Силва
18
Лемар
19
Вагнер Лав
11
Кошта
4-2-1-3
1
Каррассо
14
Траоре
4
Эль-Каутари
2
Манди
19
Конте
37
Ригонато
23
Канкава
23
Тьеви
14
Шарбонье
39
Ндом
12
де Превилль
11
Кошта
8
Бакайоко
8
Бакайоко
11
Кошта
6
Карвалью
90
Траоре
90
Траоре
6
Карвалью
18
Лемар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Лемар
37
Ригонато
12
Мфулу
12
Мфулу
37
Ригонато
23
Тьеви
7
Бангура
7
Бангура
23
Тьеви
14
Шарбонье
9
Джордан
9
Джордан
14
Шарбонье
Остались в запасе
Монако
Реймс
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
16
Косси Агасса
ВР
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
16
Косси Агасса
ВР
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Монако - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Луи II
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