Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юрий Коломыц
Статистика
Юрий Коломыц - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1979 (47)
#6 | Защитник
182 см | 75 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
29
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0 : 0
14.05.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2 : 2
10.05.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Спартак-2
3 : 0
17.04.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
08.04.2017
Спартак-Нальчик
1' - 46'
42'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2 : 2
01.04.2017
Волгарь
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
26.03.2017
Зенит-2
1' - 90'
42'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0 : 0
19.03.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
0 : 2
12.03.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 3
26.11.2016
Тюмень
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
19.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 1
05.11.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2 : 0
22.10.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0 : 1
08.10.2016
Тамбов
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
0 : 0
26.09.2016
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
10.09.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
3 : 2
03.09.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1 : 0
28.08.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 1
21.08.2016
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 2
13.08.2016
Енисей
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
3 : 1
31.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 2
23.07.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
16.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2016
Мордовия
1' - 90'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото
«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+