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    Юрий Коломыц - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Коломыц
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 29 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    10.05.2017 1' -90' Химки (Химки) 2:2 Луч (Владивосток)
    29.04.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Луч (Владивосток)
    17.04.2017 1' -90' Спартак-2 (Москва) 3:0 Луч (Владивосток)
    08.04.2017 1' -46' Луч (Владивосток) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    42'
    01.04.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    45'
    26.03.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    42'
    19.03.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Луч (Владивосток)
    12.03.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Динамо (Москва)
    26.11.2016 46' -90' Луч (Владивосток) 1:3 Тюмень (Тюмень)
    19.11.2016 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 Шинник (Ярославль)
    13.11.2016 1' -46' Луч (Владивосток) 0:3 Сокол (Саратов)
    05.11.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    44'
    30.10.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Луч (Владивосток)
    22.10.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Химки (Химки)
    15.10.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Луч (Владивосток)
    08.10.2016 1' -73' Луч (Владивосток) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    26.09.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    17.09.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    10.09.2016 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.09.2016 1' -90' Волгарь (Астрахань) 3:2 Луч (Владивосток)
    28.08.2016 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Луч (Владивосток)
    21.08.2016 46' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Балтика (Калининград)
    17.08.2016 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Луч (Владивосток)
    13.08.2016 46' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Енисей (Красноярск)
    31.07.2016 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Луч (Владивосток)
    27.07.2016 1' -90' Сокол (Саратов) 1:0 Луч (Владивосток)
    23.07.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Факел (Воронеж)
    16.07.2016 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Луч (Владивосток)
    11.07.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Мордовия (Саранск)
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