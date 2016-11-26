Юрий Коломыц - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Коломыц
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Коломыц
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|29
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|10.05.2017
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|29.04.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.04.2017
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|08.04.2017
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|42'
|01.04.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|45'
|26.03.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|42'
|19.03.2017
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|12.03.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Динамо (Москва)
|26.11.2016
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:3
|Тюмень (Тюмень)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.11.2016
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|05.11.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|44'
|30.10.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|22.10.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Химки (Химки)
|15.10.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|08.10.2016
|1' -73'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|26.09.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|17.09.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.09.2016
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.09.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|28.08.2016
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|21.08.2016
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|17.08.2016
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|13.08.2016
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|31.07.2016
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|27.07.2016
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|23.07.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|16.07.2016
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|11.07.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Мордовия (Саранск)