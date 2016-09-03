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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Луч
Волгарь - Луч: обзор матча 03 сентября 2016
Волгарь
03.09.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 2
Завершен
Луч
11'
Р. Акбашев
65'
А. Сутормин
79'
Р. Акбашев
44'
В. Минич
90+2'
А. Грицаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Луч
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Грицаенко
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Веркашанский
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Акбашев
79'
75'
Замена
Е. Белоногов
️️️️
А. Носов
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Кабутов
72'
67'
Замена
М. Насадюк
️️️️
Ю. Петраков
ГОЛ! 2:1!
А. Сутормин
65'
Замена
А. Дышеков
️️️️
М. Яковлев
58'
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Шалаев
58'
Желтая карточка
С. Зуйков
51'
46'
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Килин
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Минич
17'
Желтая карточка
Д. Гриднев
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
95
Евгений Белоногов
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
3-3-4
71
Бучнев
23
Зуйков
76
Стешин
15
Плиев
70
Кабутов
18
Шалаев
11
Сутормин
2
Кирисов
9
Веркашанский
9
Яковлев
99
Акбашев
4-3-1-2
70
Котляров
6
Коломыц
5
Пискунов
27
Грицаенко
85
Попов
77
Петраков
56
Гриднев
32
Минич
18
Килин
11
Носов
18
Гордиенко
18
Шалаев
10
Букия
10
Букия
18
Шалаев
9
Яковлев
33
Дышеков
33
Дышеков
9
Яковлев
70
Кабутов
11
Болонин
11
Болонин
70
Кабутов
9
Веркашанский
27
Радченко
27
Радченко
9
Веркашанский
11
Носов
95
Белоногов
95
Белоногов
11
Носов
77
Петраков
3
Насадюк
3
Насадюк
77
Петраков
18
Килин
19
Машнев
19
Машнев
18
Килин
Остались в запасе
Волгарь
Луч
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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