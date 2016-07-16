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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Луч
Кубань (ЛФЛ) - Луч: обзор матча 16 июля 2016
Кубань (ЛФЛ)
16.07.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Луч
71'
В. Ильин
87'
А. Пискунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Луч
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Обухов
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Пискунов
Замена
Р. Бугаев
️️️️
М. Житнев
86'
82'
Замена
И. Столбовой
️️️️
В. Минич
81'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Желтая карточка
Н. Маляров
80'
77'
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Носов
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
71'
68'
Замена
И. Михалев
️️️️
Нивалдо
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Байрыев
62'
59'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Килин
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Концедалов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
19
Максим Машнев
ОП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-2
99
Дюпин
5
Армаш
28
Байрыев
25
Смирнов
33
Гапон
31
Зотов
34
Алейник
11
Концедалов
99
Житнев
13
Обухов
98
Ильин
3-2-2-1-2
70
Котляров
6
Коломыц
5
Пискунов
27
Грицаенко
92
Голубев
85
Попов
32
Минич
3
Насадюк
18
Килин
6
Нивалдо
11
Носов
99
Житнев
8
Бугаев
8
Бугаев
99
Житнев
11
Концедалов
7
Маляров
7
Маляров
11
Концедалов
28
Байрыев
88
Хубулов
88
Хубулов
28
Байрыев
13
Обухов
10
Майрович
10
Майрович
13
Обухов
11
Носов
19
Машнев
19
Машнев
11
Носов
18
Килин
18
Гордиенко
18
Гордиенко
18
Килин
32
Минич
24
Столбовой
24
Столбовой
32
Минич
6
Нивалдо
39
Михалев
39
Михалев
6
Нивалдо
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Луч
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Кубань
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