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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Динамо
Луч - Динамо: обзор матча 12 марта 2017
Луч
12.03.2017, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
40'
Е. Луценко
90+2'
К. Панченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Динамо
90'
+3
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Г. Морозов
90'
+3
Замена
Н. Калугин
️️️️
К. Панченко
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Панченко
90'
+1
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Зотов
Замена
В. Минич
️️️️
А. Килин
83'
Замена
И. Михалев
️️️️
И. Столбовой
72'
71'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
Замена
Д. Гриднев
️️️️
М. Машнев
66'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
61'
45'
+1
Желтая карточка
И. Темников
40'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Пискунов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
32
Вадим Минич
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-3-1-1-2
35
Гаврилов
5
Пискунов
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
19
Машнев
6
Коломыц
3
Насадюк
18
Килин
24
Столбовой
18
Гордиенко
3-2-2-1-2
1
Шунин
34
Козлов
21
Белоруков
8
Хольмен
11
Темников
18
Морозов
41
Сапета
21
Зотов
77
Катрич
48
Луценко
8
Панченко
18
Килин
32
Минич
32
Минич
18
Килин
19
Машнев
56
Гриднев
56
Гриднев
19
Машнев
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
24
Столбовой
39
Михалев
39
Михалев
24
Столбовой
18
Морозов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
18
Морозов
8
Панченко
44
Калугин
44
Калугин
8
Панченко
21
Зотов
23
Соснин
23
Соснин
21
Зотов
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
Остались в запасе
Луч
Динамо
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Луч - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
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