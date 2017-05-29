Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарик Холмс-Деннис - статистика

Завершил карьеру
31 октября 1995 (30), Фарнборо
#17 | Защитник
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
29.05.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
17.05.2017
Хаддерсфилд Таун
105' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
14.05.2017
Шеффилд Уэнсдэй
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.05.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
29.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
32'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.04.2017
Норвич Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
01.04.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
4 : 0
17.03.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Барнсли
1 : 1
25.02.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
2 : 3
14.02.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
02.02.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
14.01.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.12.2016
Ноттингем Форест
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 2
16.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.12.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
10.12.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
3 : 2
19.11.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.11.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
29.10.2016
Хаддерсфилд Таун
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
22.10.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
16.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
01.10.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
27.09.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
1 : 0
13.09.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
2
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+