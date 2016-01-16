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    Микаэль Такальфред - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Микаэль
    Фамилия Такальфред
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1981 (41 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2016 1' -45' Ренн (Ренн) 3:1 Реймс (Реймс)
    19.03.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    11.03.2016 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Реймс (Реймс)
    20.02.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    13.02.2016 1' -45' Реймс (Реймс) 0:1 Бастия (Бастия)
    06.02.2016 1' -90' Кан (Кан) 0:2 Реймс (Реймс)
    03.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Анжер (Анжер)
    30.01.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    24.01.2016 1' -64' Реймс (Реймс) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16'
    16.01.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    19.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    71'
    05.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Труа (Труа)
    02.12.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    28.11.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2015 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    31.10.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Реймс (Реймс)
    25.10.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    17.10.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Кан (Кан)
    03.10.2015 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Реймс (Реймс)
    25.09.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.09.2015 70' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Реймс (Реймс)
    19.09.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.09.2015 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    16.08.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Марсель (Марсель)
    09.08.2015 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Реймс (Реймс)
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