|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2016
|1' -45'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|11.03.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|20.02.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|13.02.2016
|1' -45'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Бастия (Бастия)
|06.02.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|03.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|30.01.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|24.01.2016
|1' -64'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16'
|16.01.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|19.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|71'
|05.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Труа (Труа)
|02.12.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|25.10.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|17.10.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Кан (Кан)
|03.10.2015
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|25.09.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.09.2015
|70' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Реймс (Реймс)