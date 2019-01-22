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Шэньчжэнь Пенг Сити
Раде Дугалич
Новости
€ 400 тыс
Раде Дугалич - новости
Шэньчжэнь Пенг Сити
5 ноября 1992 (33)
#20 | Защитник
193 см | 92 кг
Сербия
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Публикации
Дугалич – об уходе из «Енисея»: «Президент позвонил и сказал, что тренеры и руководство больше не хотят видеть меня в команде»
2019.01.22 12:18
2
Основной защитник «Енисея» Дугалич покинул команду
2019.01.19 13:59
1
Ковтун назвал сильнейших защитников РПЛ
2019.01.18 09:51
2
«Енисей» может расстаться с пятью футболистами в январе
2018.12.26 17:59
4
Защитник «Енисея» Дугалич: «Уже представлял, как увижу Терри в Красноярске и поменяюсь с ним футболками»
2018.12.07 18:09
1
Четверо игроков «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм
2018.12.04 10:54
3
Дугалич: «Первое, что я изучил – мат. Теперь по-русски разговариваю перфектно!»
2018.08.13 10:43
9
Дугалич: «Большая часть тюменского стадиона болела за Дзюбу»
2018.07.29 20:42
5
Аленичев – о новичках с Балкан: «Никаких трений в коллективе я не допущу»
2018.07.27 06:42
10
«Енисей» подписал контракт с Дугаличем
2018.07.13 22:11
5
Защитник Дугалич может перейти в «Урал»
2018.06.12 22:55
Дугаличем интересуются клубы первой пятерки РФПЛ
2018.05.24 23:12
4
Игрок «Тосно» Дугалич призвал «Црвену Звезду» опасаться Головина и Витиньо
2018.02.11 12:41
7
Дугалич не ждал быстрого гола от «Зенита»
2017.07.31 11:39
5
Защитник «Тосно» хочет в будущем попасть в «Челси»
2017.07.30 06:50
7
ФНЛ. «Енисей» дома уступил «Тосно»
2017.03.19 15:05
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