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Шэньчжэнь Пенг Сити
Раде Дугалич
Статистика
€ 400 тыс
Раде Дугалич - статистика
Шэньчжэнь Пенг Сити
5 ноября 1992 (33)
#20 | Защитник
193 см | 92 кг
Сербия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайрат
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Алашкерт
3 : 2
12.08.2021
Кайрат
1' - 120'
47'
Лига Европы, 3 раунд
Кайрат
0 : 0
05.08.2021
Алашкерт
1' - 90'
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