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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Алашкерт - Кайрат
Алашкерт - Кайрат: обзор матча 12 августа 2021
Алашкерт
12.08.2021, четверг, 18:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Кайрат
43'
Ж. Эмбалу
50'
Ж. Эмбалу
104'
А. Глишич
45+1'
А. Абикен
61'
А. Шушеначев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алашкерт - Кайрат
Желтая карточка
О. Чанчаревич
120'
+1
115'
Желтая карточка
А. Буранчиев
112'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Д. Миканович
ГОЛ! 3:2!
А. Глишич
104'
102'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
Х. Канте
Замена
Г. Агекян
️️️️
Д. Больевич
97'
92'
Красная карточка
А. Абикен
92'
Желтая карточка
А. Абикен
Желтая карточка
А. Григорян
90'
+4
Замена
А. Глишич
️️️️
Ж. Эмбалу
82'
Замена
В. Безекур
️️️️
Р. Овсепян
76'
Замена
А. Едигарян
️️️️
А. Папикян
70'
Замена
В. Гоме
️️️️
Джеймс
70'
66'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
Ф. Баньяк
62'
Красная карточка
Д. Поляков
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Шушеначев
Пас отдал
Ф. Баньяк
Желтая карточка
Д. Больевич
59'
55'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Я. Вороговский
54'
Желтая карточка
Х. Канте
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эмбалу
50'
47'
Желтая карточка
Р. Дугалич
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Абикен
Пас отдал
Я. Вороговский
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эмбалу
Пас отдал
А. Папикян
43'
33'
Желтая карточка
Н. Алип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
55
Тиаго Камета
ЦФ
21
Дидье Кадио
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
20
Агван Папикян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
7
Никита Танков
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
1-1-1-5
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
33
Больевич
20
Папикян
5
Джеймс
9
Овсепян
21
Кадио
3-2-2-2
92
Покатилов
28
Алип
23
Поляков
3
Баньяк
13
Оганесян
20
Дугалич
11
Вороговский
96
Абикен
24
Канте
19
Вагнер Лав
20
Папикян
17
Едигарян
17
Едигарян
20
Папикян
5
Джеймс
7
Гоме
7
Гоме
5
Джеймс
9
Овсепян
16
Безекур
16
Безекур
9
Овсепян
70
Эмбалу
10
Глишич
10
Глишич
70
Эмбалу
33
Больевич
77
Агекян
77
Агекян
33
Больевич
24
Канте
20
Буранчиев
20
Буранчиев
24
Канте
3
Баньяк
16
Алвеш
16
Алвеш
3
Баньяк
24
Миканович
11
Алыкулов
11
Алыкулов
24
Миканович
11
Вороговский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Вороговский
Остались в запасе
Алашкерт
Кайрат
1
Давид Юрченко
ВР
7
Никита Танков
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
22
Никита Пивкин
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
7
Никита Танков
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Алашкерт - Кайрат
3
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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