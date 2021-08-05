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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кайрат - Алашкерт
Кайрат - Алашкерт: обзор матча 05 августа 2021
Кайрат
05.08.2021, четверг, 17:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Алашкерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайрат - Алашкерт
Желтая карточка
Д. Усенов
90'
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Шушеначев
84'
81'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Б. Михайлович
Желтая карточка
Н. Алип
78'
74'
Замена
В. Безекур
️️️️
Р. Овсепян
Замена
Д. Усенов
️️️️
Г. Алыкулов
72'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Буранчиев
63'
63'
Замена
А. Папикян
️️️️
Джеймс
62'
Замена
Н. Танков
️️️️
А. Глишич
45'
Желтая карточка
А. Григорян
Желтая карточка
Г. Алыкулов
45'
36'
Пенальти не реализован!
А. Глишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Алашкерт
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
21
Дидье Кадио
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
55
Тиаго Камета
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
36
Sagi Anet
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
17
Артак Едигарян
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
20
Агван Папикян
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
4-3-1-2
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
13
Оганесян
11
Вороговский
20
Буранчиев
96
Абикен
11
Алыкулов
11
Шушеначев
19
Вагнер Лав
1-1-1-5
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
5
Джеймс
1
Чанчаревич
55
Камета
33
Больевич
9
Овсепян
11
Шушеначев
23
Ульшин
23
Ульшин
11
Шушеначев
11
Алыкулов
47
Усенов
47
Усенов
11
Алыкулов
20
Буранчиев
16
Алвеш
16
Алвеш
20
Буранчиев
98
Михайлович
17
Едигарян
17
Едигарян
98
Михайлович
9
Овсепян
16
Безекур
16
Безекур
9
Овсепян
5
Джеймс
20
Папикян
20
Папикян
5
Джеймс
10
Глишич
7
Танков
7
Танков
10
Глишич
Остались в запасе
Кайрат
Алашкерт
22
Никита Пивкин
ВР
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
36
Sagi Anet
ЦП
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
36
Sagi Anet
ЦП
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
11
Агван Давоян
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Кайрат - Алашкерт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
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