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    Дугалич: «Первое, что я изучил – мат. Теперь по-русски разговариваю перфектно!»

    Защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о том, как изучал русский язык.

    «Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за «Улисс». Все игроки там свободно говорили на русском. Первое, что я изучил – русский мат. Мне кажется, это у всех легионеров первостепенно (смеется).

    На самом деле очень тяжело было учить язык. Во-первых, много лингвистических особенностей, а во-вторых изучать русский пришлось не через родной сербский, а через английский.

    В «Улиссе» многому меня научил защитник Костя Морозов, который играл раньше в «Енисее». Из Армении я уехал в Россию, в армавирское «Торпедо», которым руководил Валерий Карпин. Там были все русские, поэтому быстро научился понимать и говорить, благодаря общению с ними.

    Так что теперь я по-русски разговариваю перфектно! Сейчас я знаю сербский, английский и русский языки», – рассказал Дугалич.

    Дугалич перешел в «Енисей» этим летом из «Тосно», подписав контракт на два года.

    Источник: ФК «Енисей»

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    13.08.2018 10:43
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 августа 2018, 22:55

      первое слово бл*ть ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 13 августа 2018, 14:19

      Перфектно?
      Я что-то не припомню, чтобы Енисеем руководил Григорян...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Файдаэн 13 августа 2018, 18:58

      Вандефульно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 августа 2018, 13:57

      Перфекто правильно будет...perfecto

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 13:38

      будьте любезны дайте мне пас или вы мне ножку чуть не сломали господин футболист или прошу прощения я не хотел вас обидеть нечаянно локтем личико ваше разбить А мат это последнее после таких культурных слов . Как всегда сначала мат и только потом опять мат

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 12:12

      Говоря матом ты уже овладел русским. Мат понимают все. Это наш слэнг!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:27

      Ну а как у нас без этого. Посмотришь любой матч РПЛ и по губам игроков и тренеров все видно.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 11:07

      ну это понятно)) у большинство иностранцев с него и начинается изучение нашего языка. интересно в других странах так же или нет.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 10:52

      Зная русский мат легко понимать и общаться не только в футбольной среде. Таковы уж наши особенности, он нам строить, побеждать и жить помогает... )))

      6
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