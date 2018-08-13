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  • Дугалич: «Первое, что я изучил – мат. Теперь по-русски разговариваю перфектно!»

Дугалич: «Первое, что я изучил – мат. Теперь по-русски разговариваю перфектно!»

13 августа 2018, 10:43
9

Защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о том, как изучал русский язык.

«Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за «Улисс». Все игроки там свободно говорили на русском. Первое, что я изучил – русский мат. Мне кажется, это у всех легионеров первостепенно (смеется).

На самом деле очень тяжело было учить язык. Во-первых, много лингвистических особенностей, а во-вторых изучать русский пришлось не через родной сербский, а через английский.

В «Улиссе» многому меня научил защитник Костя Морозов, который играл раньше в «Енисее». Из Армении я уехал в Россию, в армавирское «Торпедо», которым руководил Валерий Карпин. Там были все русские, поэтому быстро научился понимать и говорить, благодаря общению с ними.

Так что теперь я по-русски разговариваю перфектно! Сейчас я знаю сербский, английский и русский языки», – рассказал Дугалич.

Дугалич перешел в «Енисей» этим летом из «Тосно», подписав контракт на два года.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Морозов Константин Дугалич Раде Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1534146778
Зная русский мат легко понимать и общаться не только в футбольной среде. Таковы уж наши особенности, он нам строить, побеждать и жить помогает... )))
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OfaZavr
1534147647
ну это понятно)) у большинство иностранцев с него и начинается изучение нашего языка. интересно в других странах так же или нет.
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zigbert
1534148861
Ну а как у нас без этого. Посмотришь любой матч РПЛ и по губам игроков и тренеров все видно.
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prezent2017
1534151523
Говоря матом ты уже овладел русским. Мат понимают все. Это наш слэнг!
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Полная Канистра
1534156731
будьте любезны дайте мне пас или вы мне ножку чуть не сломали господин футболист или прошу прощения я не хотел вас обидеть нечаянно локтем личико ваше разбить А мат это последнее после таких культурных слов . Как всегда сначала мат и только потом опять мат
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1534157857
Перфекто правильно будет...perfecto
Ответить
Файдаэн
1534159190
Перфектно? Я что-то не припомню, чтобы Енисеем руководил Григорян...
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вместе с ЦСКА
1534190144
первое слово бл*ть ????
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