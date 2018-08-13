Дугалич: «Первое, что я изучил – мат. Теперь по-русски разговариваю перфектно!»

Защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о том, как изучал русский язык.

«Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за «Улисс». Все игроки там свободно говорили на русском. Первое, что я изучил – русский мат. Мне кажется, это у всех легионеров первостепенно (смеется).

На самом деле очень тяжело было учить язык. Во-первых, много лингвистических особенностей, а во-вторых изучать русский пришлось не через родной сербский, а через английский.

В «Улиссе» многому меня научил защитник Костя Морозов, который играл раньше в «Енисее». Из Армении я уехал в Россию, в армавирское «Торпедо», которым руководил Валерий Карпин. Там были все русские, поэтому быстро научился понимать и говорить, благодаря общению с ними.

Так что теперь я по-русски разговариваю перфектно! Сейчас я знаю сербский, английский и русский языки», – рассказал Дугалич.

Дугалич перешел в «Енисей» этим летом из «Тосно», подписав контракт на два года.