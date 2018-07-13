«Енисей» подписал контракт с Дугаличем

Защитник Раде Дугалич продолжит карьеру в «Енисее», который в новом сезоне дебютирует в РФПЛ. Соглашение между сторонами рассчитано на два года.

«Дугалич — один из лучших защитников РФПЛ в сезоне 2017/2018 по выигранным верховым единоборствам (рост 193 см). Воспитанник сербского клуба «Раднички».

Последним клубом Дугалича стал «Тосно». За клуб из Ленинградской области сербский защитник провел 71 матч, забил 4 гола и стал обладателем Кубка России», – сказано в заявлении сибиряков.

«Енисей» начинает сезон матчем с «Зенитом».