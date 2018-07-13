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    «Енисей» подписал контракт с Дугаличем

    Защитник Раде Дугалич продолжит карьеру в «Енисее», который в новом сезоне дебютирует в РФПЛ. Соглашение между сторонами рассчитано на два года.

    «Дугалич — один из лучших защитников РФПЛ в сезоне 2017/2018 по выигранным верховым единоборствам (рост 193 см). Воспитанник сербского клуба «Раднички».

    Последним клубом Дугалича стал «Тосно». За клуб из Ленинградской области сербский защитник провел 71 матч, забил 4 гола и стал обладателем Кубка России», – сказано в заявлении сибиряков.

    «Енисей» начинает сезон матчем с «Зенитом».

    Источник: ФК «Енисей»

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    13.07.2018 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:37

      Енисей укрепляется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 14 июля 2018, 03:10

      Успеха Енисею!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 июля 2018, 01:08

      ну хоть тосно стали разбирать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июля 2018, 23:20

      Крутой защитник! Странно, что его более крутой клуб не забрал.
      Зенит, Спартак, ЦСКА - всем нужен такой мощный цз !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > Обер-КанцлерЪ 14 июля 2018, 00:15

      Защитники сейчас на дороге не валяются. Значит не тянет уровень.

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