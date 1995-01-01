«Енисей» может расстаться с пятью футболистами в январе

Кому то их могут продать и кому вообще они нужны
Несколько футболистов «Енисея» могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности, красноярцы расстанутся с полузащитником Энисом Гавазаем и нападающими Марко Обрадовичем и Дарко Бодулом.
Помимо этого, в случае получения выгодных предложений клуб готов продать защитников Шамиля Гасанова и Раде Дугалича
После 17-ти туров «Енисей» набрал 10 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ. От зоны стыковых матчей красноярцев отделяют 16 очков.