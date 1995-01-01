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    «Енисей» может расстаться с пятью футболистами в январе

    Несколько футболистов «Енисея» могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности, красноярцы расстанутся с полузащитником Энисом Гавазаем и нападающими Марко Обрадовичем и Дарко Бодулом.

    Помимо этого, в случае получения выгодных предложений клуб готов продать защитников Шамиля Гасанова и Раде Дугалича

    После 17-ти туров «Енисей» набрал 10 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ. От зоны стыковых матчей красноярцев отделяют 16 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2762

      Skull_Boy 26 минут назад

      Кому то их могут продать и кому вообще они нужны

      0
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      Рейтинг: +929

      SIRIUS 2002 48 минут назад

      После 17-ти туров «Енисей» набрал 10 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ. От зоны стыковых матчей красноярцев отделяют 16 очков.????!
      Это что за бредятина?!

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