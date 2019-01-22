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    Дугалич – об уходе из «Енисея»: «Президент позвонил и сказал, что тренеры и руководство больше не хотят видеть меня в команде»

    Бывший защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал, что не знает причин, по которым клуб расторг с ним контракт.

    Футболист покинул красноярцев 19 января. Вчера он подписал двухлетнее соглашение с «Кайратом».

    – С чем связан уход из Енисея?

    – Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб.

    – Был какой-то конфликт с Аленичевым, Титовым?

    – Нет, я сам был в шоке, когда мне позвонил наш президент. В голове у меня был только «Енисей», и я думал о том, что дальше делать, чтобы помочь команде остаться в Премьер-лиге. Я не спрашивал, чем я не устроил тренерский штаб. Тренерам не звонил, не хотел беспокоить. Никто мне ничего так и не сказал, не позвонил и не объяснил, почему так.

    Я обижен на себя, потому что не знаю причину. Я никогда не спорил с тренером, выходил и играл за команду, а оказался им не нужен.

    – Первые впечатления от «Кайрата»?

    – Все хорошо. База великолепная, сказали, что в мире только четыре такие базы, в том числе у Дортмунда и Краснодара. Здесь такие шикарные условия, что я и не знал, что в Казахстане такое может быть. Большая база, хороший город, хороший стадион, много болельщиков. Первое впечатление вообще топовое. Все говорят о том, что тут играл Аршавин, много его фоток на базе.

    – Какие впечатления оставил Красноярск за полгода?

    – Красивый город, там живут добрые и хорошие люди. Я провeл там пять месяцев, и, к сожалению, не успел все увидеть и узнать.

    • Дугалич перешел в «Енисей» из «Тосно» в июле прошлого года.
    • В текущем сезоне серб провел за красноярскую команду 16 матчей и забил один гол.

    Источник: Sport24

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    22.01.2019 12:18
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 16:47

      Наверняка испортили человеку отпуск.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2019, 12:31

      16 матчей за пол сезона и не подошел... Что-то тут не чисто. Всегда симпатизировал Енисей за их работу в соц. сетях. Но эти теневые игры - то с Аленичевым, то с игроками - заставляют свое мнение об этой команде поменять. Так что вылет будет справедливым концом.

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