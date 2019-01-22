Дугалич – об уходе из «Енисея»: «Президент позвонил и сказал, что тренеры и руководство больше не хотят видеть меня в команде»

Бывший защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал, что не знает причин, по которым клуб расторг с ним контракт.

Футболист покинул красноярцев 19 января. Вчера он подписал двухлетнее соглашение с «Кайратом».

– С чем связан уход из Енисея?

– Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб.

– Был какой-то конфликт с Аленичевым, Титовым?

– Нет, я сам был в шоке, когда мне позвонил наш президент. В голове у меня был только «Енисей», и я думал о том, что дальше делать, чтобы помочь команде остаться в Премьер-лиге. Я не спрашивал, чем я не устроил тренерский штаб. Тренерам не звонил, не хотел беспокоить. Никто мне ничего так и не сказал, не позвонил и не объяснил, почему так.

Я обижен на себя, потому что не знаю причину. Я никогда не спорил с тренером, выходил и играл за команду, а оказался им не нужен.

– Первые впечатления от «Кайрата»?

– Все хорошо. База великолепная, сказали, что в мире только четыре такие базы, в том числе у Дортмунда и Краснодара. Здесь такие шикарные условия, что я и не знал, что в Казахстане такое может быть. Большая база, хороший город, хороший стадион, много болельщиков. Первое впечатление вообще топовое. Все говорят о том, что тут играл Аршавин, много его фоток на базе.

– Какие впечатления оставил Красноярск за полгода?

– Красивый город, там живут добрые и хорошие люди. Я провeл там пять месяцев, и, к сожалению, не успел все увидеть и узнать.