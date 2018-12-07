Защитник «Енисея» Дугалич: «Уже представлял, как увижу Терри в Красноярске и поменяюсь с ним футболками»

Защитник «Енисея» Раде Дугалич признался, что расстроился из-за несостоявшегося перехода в «Спартак» бывшего лидера обороны «Челси» Джона Терри.

Летом этого года стороны согласовали контракт, англичанин уже прошел медосмотр, но в итоге отказался от переезда в Россию из-за семьи.

«Расстроился ли, когда сорвался трансфер Терри в «Спартак»? Да! Я ведь даже в инстаграме поздравил его с переходом. Все писали, что Терри уже прибыл в «Спартак» и прошел медосмотр. Я это все прочитал и думал, что все – сделка оформлена.

А у нас как раз через пару дней был матч со «Спартаком». Я уже представил, как это будет: увижу в Красноярске Джона Терри, поменяюсь с ним футболками, пообщаюсь на английском. Но вот не получилось», – сказал Дугалич.