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    • Защитник «Енисея» Дугалич: «Уже представлял, как увижу Терри в Красноярске и поменяюсь с ним футболками»

    Защитник «Енисея» Дугалич: «Уже представлял, как увижу Терри в Красноярске и поменяюсь с ним футболками»

    Защитник «Енисея» Раде Дугалич признался, что расстроился из-за несостоявшегося перехода в «Спартак» бывшего лидера обороны «Челси» Джона Терри.

    Летом этого года стороны согласовали контракт, англичанин уже прошел медосмотр, но в итоге отказался от переезда в Россию из-за семьи.

    «Расстроился ли, когда сорвался трансфер Терри в «Спартак»? Да! Я ведь даже в инстаграме поздравил его с переходом. Все писали, что Терри уже прибыл в «Спартак» и прошел медосмотр. Я это все прочитал и думал, что все – сделка оформлена.

    А у нас как раз через пару дней был матч со «Спартаком». Я уже представил, как это будет: увижу в Красноярске Джона Терри, поменяюсь с ним футболками, пообщаюсь на английском. Но вот не получилось», – сказал Дугалич.

    Источник: Sport24

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    07.12.2018 18:09
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:22

      Ты бы ему подарил расписные валенки,а он тебе-надежду на ничью. Но он вживую увидел игру "Спартака" в том матче и валенок не захотел...

      -1
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