ФНЛ. «Енисей» дома уступил «Тосно»

Стоило Толоконскому выступить, как сразу слив пошел... 2-3 года назад сказали же прямым текстом - выходить нельзя, нет денег.. ваше призвание болтаться в ФНЛ... смысл соревнования, если нет стимула выигрывать?
В матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Тосно» – 0:1. Автором единственного гола стал Раде Дугалич, отличившийся на 55-й минуте встречи.
Победа позволила гостям набрать 54 очка и сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Динамо» до четырех баллов. «Енисей» имеет на своем счету 38 очков и занимает седьмую позицию.
Первенство ФНЛ. 27-й тур
Енисей (Красноярск) – Тосно – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Дугалич, 55.