ФНЛ. «Енисей» дома уступил «Тосно»

В матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Тосно» – 0:1. Автором единственного гола стал Раде Дугалич, отличившийся на 55-й минуте встречи.

Победа позволила гостям набрать 54 очка и сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Динамо» до четырех баллов. «Енисей» имеет на своем счету 38 очков и занимает седьмую позицию.

Первенство ФНЛ. 27-й тур

Енисей (Красноярск) – Тосно – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дугалич, 55.

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