Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Енисей» дома уступил «Тосно»

    В матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Тосно» – 0:1. Автором единственного гола стал Раде Дугалич, отличившийся на 55-й минуте встречи.

    Победа позволила гостям набрать 54 очка и сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Динамо» до четырех баллов. «Енисей» имеет на своем счету 38 очков и занимает седьмую позицию.

    Первенство ФНЛ. 27-й тур

    Енисей (Красноярск) – Тосно – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дугалич, 55.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 марта 2017, 20:31

      Стоило Толоконскому выступить, как сразу слив пошел... 2-3 года назад сказали же прямым текстом - выходить нельзя, нет денег.. ваше призвание болтаться в ФНЛ... смысл соревнования, если нет стимула выигрывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 19 марта 2017, 16:58

      Пошел Енисей на слив....Не надо сейчас Красноярску в Премьер лиге играть,перед предстоящей зимней универсиадой,куда все бабло впуливается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2017, 15:48

      Скучно как ..с заголовком(
      ЛЕГЕНДА УСТУПАЕТ ЛЕГЕНДЕ
      В СИБИРИ.
      ДВА ГЛАВНЫХ,ДВОЕ СПАРТАКОВЦЕВ НЕ РАЗОШЛИСЬ МИРОМ...
      хрень,конешна,но хоть не скучно!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11