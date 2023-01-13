Кристиян Малинов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Кристиян
|Фамилия
|Малинов
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Кристиян
|Фамилия
|Малинов
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|87' - 90'
|Шарлеруа
|0:1
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|04.03.2023
|80' - 90'
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|20
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|87' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|04.03.2023
|80' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.01.2023
|71' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.01.2023
|83' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|1' -70'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|24'
|11.11.2022
|1' -66'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|30.10.2022
|1' -85'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|55'
|22.10.2022
|1' -77'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -84'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|80'
|01.10.2022
|1' -65'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|22'
|04.09.2022
|1' -73'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|54'
|27.08.2022
|1' -81'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|21.08.2022
|1' -71'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|42'
|14.08.2022
|1' -84'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|1' -58'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29'
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|23.07.2022
|63' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)