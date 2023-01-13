Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиян Малинов - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Кристиян
    Фамилия Малинов
    Команда Литекс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 1994 (28 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 87' - 90' Шарлеруа 0:1 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    04.03.2023 80' - 90' Оуд-Хеверли 4:2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 Был в запасе Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 20 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 87' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    04.03.2023 80' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    26.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    19.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 Был в запасе Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    28.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.01.2023 71' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    13.01.2023 83' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    08.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 1' -70' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    24'
    11.11.2022 1' -66' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    30.10.2022 1' -85' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    55'
    22.10.2022 1' -77' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 1' -84' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    80'
    01.10.2022 1' -65' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.09.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    22'
    04.09.2022 1' -73' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    54'
    27.08.2022 1' -81' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    21.08.2022 1' -71' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    42'
    14.08.2022 1' -84' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    07.08.2022 1' -58' Антверпен (Антверпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    29'
    30.07.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    23.07.2022 63' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    • Читайте нас: 
    11