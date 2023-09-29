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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Серкль Брюгге
Кортрейк - Серкль Брюгге: обзор матча 29 сентября 2023
Кортрейк
29.09.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
58'
Д. Де Неве
77'
И. Дэвис
90+3'
Л. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Серкль Брюгге
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Лопеш
Пас отдал
К. Равик
Замена
М. Бруно
️️️️
М. Эль-Идрисси
87'
Замена
К. Малинов
️️️️
И. Дэвис
86'
82'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
У. Сике
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
81'
ГОЛ! 2:0!
И. Дэвис
77'
76'
Замена
А. Минда
️️️️
Я. Гбоу
66'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
N. De Wilde
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Де Неве
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Неве
Пас отдал
А. Сиссако
58'
Желтая карточка
Д. Де Неве
36'
Желтая карточка
А. Радованович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
3-2-3-2
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
8
Мехсату
8
Сиссако
55
Кана
14
Де Неве
37
Кадри
39
Дэвис
16
Радованович
9
Эль-Идрисси
3-2-2-2-2
5
Равик
2
Даланд
20
41
Сике
5
Попович
22
Лопеш
27
34
Гбоу
24
Сомерс
9
Данке
17
9
Эль-Идрисси
17
Бруно
17
Бруно
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
33
Малинов
33
Малинов
39
Дэвис
14
Де Неве
9
Ожо
9
Ожо
14
Де Неве
27
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
27
34
Гбоу
27
Минда
27
Минда
34
Гбоу
41
Сике
11
Олаигбе
11
Олаигбе
41
Сике
Остались в запасе
Кортрейк
Серкль Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Кортрейк - Серкль Брюгге
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
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Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
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Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
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