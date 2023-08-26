Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Стандард
Кортрейк - Стандард: обзор матча 26 августа 2023
Кортрейк
26.08.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
24'
И. Дэвис
73'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Стандард
90'
+1
Желтая карточка
З. Ванхесден
Замена
Д. Мбайо
️️️️
И. Дэвис
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кавабе
65'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Дрэгуш
61'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
И. Прайс
Замена
К. Малинов
️️️️
Л. Аудор
61'
ГОЛ! 1:0!
И. Дэвис
24'
16'
Желтая карточка
В. Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
2-1-3-3-1
23
Ванденберге
44
Силва
8
Мехсату
8
Сиссако
62
Аудор
9
Ожо
17
Бруно
14
Де Неве
37
Кадри
39
Дэвис
16
Радованович
3-3-1-3
16
Бодар
20
Деваэль
20
Бокади
13
Ванхесден
21
Баликвиша
21
О'Нил
21
Прайс
15
Доннум
3
Нгой
9
Канга
10
Дрэгуш
62
Аудор
33
Малинов
33
Малинов
62
Аудор
39
Дэвис
11
Мбайо
11
Мбайо
39
Дэвис
21
Прайс
6
Кавабе
6
Кавабе
21
Прайс
10
Дрэгуш
39
Огайо
39
Огайо
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Кортрейк
Стандард
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
39
Massimo Decoene
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
39
Massimo Decoene
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Кортрейк - Стандард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Новости команд
Все
Кортрейк
Стандард
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+