Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калум Вудс - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1987 (39), Ливерпуль
#15 | Защитник
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
11
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
3 : 1
10.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сандерленд
0 : 2
17.03.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Престон
1 : 2
10.03.2018
Фулхэм
Был в запасе
85'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Престон
2 : 1
06.03.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Болтон
1 : 3
03.03.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 1
24.02.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
20.02.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 1
17.02.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брентфорд
1 : 1
10.02.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
2 : 3
01.01.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
29.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
0 : 0
26.12.2017
Престон
1' - 90'
9'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бристоль Сити
1 : 2
21.11.2017
Престон
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
0 : 0
17.11.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
0 : 2
01.11.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
28.10.2017
Брентфорд
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
21.10.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
2 : 2
14.10.2017
Престон
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 2
30.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 2
26.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
0 : 0
23.09.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
16.09.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
12.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Главные новости
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
8
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+