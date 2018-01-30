Калум Вудс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Вудс
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Вудс
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Престон (Престон)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|85'
|06.03.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.03.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:3
|Престон (Престон)
|24.02.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.02.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|30.01.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Престон (Престон)
|01.01.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Престон (Престон)
|26.12.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|9'
|25.11.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.11.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|45'
|17.11.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|01.11.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|28.10.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:3
|Брентфорд (Лондон)
|82'
|21.10.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Престон (Престон)
|14.10.2017
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Престон (Престон)
|73'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Престон (Престон)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.09.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Престон (Престон)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)