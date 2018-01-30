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    Калум Вудс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Калум
    Фамилия Вудс
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 11 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2018 Был в запасе Престон (Престон) 3:1 Лидс (Лидс)
    17.03.2018 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Престон (Престон)
    10.03.2018 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    85'
    06.03.2018 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    03.03.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:3 Престон (Престон)
    24.02.2018 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.02.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Престон (Престон)
    17.02.2018 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    10.02.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    30.01.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Престон (Престон)
    01.01.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Престон (Престон)
    26.12.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    9'
    25.11.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Престон (Престон)
    21.11.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Престон (Престон)
    45'
    17.11.2017 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    01.11.2017 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    28.10.2017 1' -90' Престон (Престон) 2:3 Брентфорд (Лондон)
    82'
    21.10.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:2 Престон (Престон)
    14.10.2017 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Престон (Престон)
    73'
    30.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:2 Сандерленд (Сандерленд)
    26.09.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Престон (Престон)
    23.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    16.09.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Престон (Престон)
    12.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
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