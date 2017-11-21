Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 21 ноября 2017
Бристоль Сити
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Престон
90+5'
К. Вудроу
45'
П. Галлахер
79'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
ГОЛ! 1:2!
К. Вудроу
Пас отдал
Н. Бэйкер
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хагилл
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Робинсон
64'
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
+2
Желтая карточка
К. Вудс
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Галлахер
Пас отдал
Д. Хагилл
Желтая карточка
Б. Райт
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
17
Бэйкер
3
Райт
47
О'Доуда
8
Браунхилл
8
Смит
14
Рид
11
Джурич
35
Патерсон
4-4-2
12
Максвелл
6
Дэвис
15
Вудс
14
Фишер
23
Хантингтон
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
12
Галлахер
45
Мавидиди
9
Хагилл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Престон
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+