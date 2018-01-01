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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Мидлсбро
Престон - Мидлсбро: обзор матча 01 января 2018
Престон
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
14'
К. Робинсон
40'
Д. Хагилл
13'
Д. Айяла
65'
Д. Хаусон
73'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Мидлсбро
90'
+2
Желтая карточка
Д. Рэндольф
89'
Желтая карточка
Р. Жестеде
73'
ГОЛ! 2:3!
Д. Айяла
Пас отдал
Б. Гибсон
72'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
Желтая карточка
Д. Хэрроп
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Хаусон
Желтая карточка
Д. Джонсон
63'
56'
Желтая карточка
С. Кристи
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Д. Джонсон
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айяла
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Престон
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
5
Кларк
23
Хантингтон
15
Вудс
6
Дэвис
4
Пирсон
29
Баркуйзен
10
Хэрроп
14
Джонсон
9
Хагилл
47
Робинсон
4-4-1-1
12
Рэндольф
32
Фрэнд
29
Кристи
4
Айяла
23
Гибсон
7
Лидбиттер
6
Гедиура
19
Даунинг
16
Хаусон
24
Траоре
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Престон
Мидлсбро
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Престон - Мидлсбро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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