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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Престон
Барнсли - Престон: обзор матча 26 декабря 2017
Барнсли
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Престон
Желтая карточка
Э. Уилльямс
90'
+3
77'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
12'
Желтая карточка
П. Хантингтон
9'
Желтая карточка
К. Вудс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-3-1
17
Дэвис
17
Идом
6
Линдсэй
5
Уилльямс
3
Фрайерс
2
Пайннок
20
Гарднер
7
Хэммилл
23
Исгров
9
Брэдшоу
3-5-1
12
Максвелл
23
Хантингтон
15
Вудс
6
Дэвис
14
Джонсон
29
Баркуйзен
7
Хорган
12
Галлахер
4
Пирсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Барнсли
Престон
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Барнсли - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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