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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 06 марта 2018
Престон
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
20'
А. Брауне
69'
Ш. Магуайр
67'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
Желтая карточка
Ш. Магуайр
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
90'
+1
Красная карточка
Э. Флинт
85'
Желтая карточка
Д. Брайан
71'
Желтая карточка
Б. Рид
ГОЛ! 2:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Д. Джонсон
69'
Желтая карточка
Б. Пирсон
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Б. Рид
Желтая карточка
П. Хантингтон
58'
Желтая карточка
П. Галлахер
47'
38'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
19
Гари О'Нил
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
4-4-1
1
Радд
8
Каннингэм
23
Хантингтон
14
Фишер
6
Дэвис
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
8
Брауне
47
Робинсон
4-3-1-2
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
32
Магнуссон
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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