Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 10 марта 2018
Престон
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
75'
Ш. Магуайр
69'
А. Митрович
90+2'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Фулхэм
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Митрович
Желтая карточка
К. Вудс
85'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Магуайр
75'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-4-2
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
8
Каннингэм
23
Хантингтон
8
Брауне
4
Пирсон
14
Джонсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
47
Робинсон
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Одои
30
Сессеньон
3
Рим
2
Фредерикс
23
Таргетт
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Йохансен
11
Айите
9
Митрович
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Фулхэм
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+