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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 23 сентября 2017
Престон
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Фишер
84'
78'
Желтая карточка
Д. Уоллес
Желтая карточка
П. Хантингтон
45'
+1
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
3-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
23
Хантингтон
6
Дэвис
10
Хэрроп
14
Джонсон
29
Баркуйзен
19
Уэлш
24
Магуайр
9
Хагилл
4-1-3-2
31
Арчер
4
Хатчинсон
17
Уэбстер
2
МакЛафлин
3
Мередит
6
Уилльямс
44
Оньединма
17
Уоллес
6
Сэйвилл
20
Морисон
48
О'Брайен
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Миллуолл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
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