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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Престон
Фулхэм - Престон: обзор матча 14 октября 2017
Фулхэм
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 2
Завершен
Престон
74'
О. Норвуд (П)
90+5'
Д. Одои
18'
Д. Хагилл
25'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Престон
ГОЛ! 2:2!
Д. Одои
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Норвуд
74'
73'
Желтая карточка
К. Вудс
Желтая карточка
Т. Кэрни
67'
51'
Желтая карточка
Д. Джонсон
25'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Т. Баркуйзен
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Ш. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
3
Одои
10
Йохансен
10
Норвуд
11
Айите
29
МакДональд
92
Кебану
17
Фонте
3-4-2
12
Максвелл
6
Дэвис
23
Хантингтон
15
Вудс
8
Брауне
14
Джонсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
9
Хагилл
Остались в запасе
Фулхэм
Престон
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Фулхэм - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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