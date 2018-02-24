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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ипсвич Таун
Престон - Ипсвич Таун: обзор матча 24 февраля 2018
Престон
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
21'
М. Карайол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ипсвич Таун
49'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
Б. Дэвис
45'
+1
45'
Желтая карточка
К. Скьюз
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Карайол
Пас отдал
К. Скьюз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-3-1
1
Радд
15
Вудс
6
Дэвис
8
Каннингэм
23
Хантингтон
8
Брауне
4
Пирсон
29
Баркуйзен
47
Робинсон
3-2-1-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
3
Кнудсен
2
Йорфа
6
Коннолли
8
Скьюз
29
Карайол
14
Гарнер
Остались в запасе
Престон
Ипсвич Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Престон - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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