Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Престон
Вулверхэмптон - Престон: обзор матча 21 октября 2017
Вулверхэмптон
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 2
Завершен
Престон
44'
И. Кавалейру
59'
Л. Бонатини (П)
63'
Л. Бонатини
65'
Д. Хагилл
76'
К. Коди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Престон
Желтая карточка
Р. Сайсс
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джонсон
90'
+1
Вторая желтая
А. Брауне
90'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Желтая карточка
Р. Миранда
85'
76'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Коди
Желтая карточка
Б. Дуглас
73'
72'
Желтая карточка
П. Хантингтон
65'
ГОЛ! 3:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
А. Брауне
ГОЛ! 3:0!
Л. Бонатини
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бонатини
59'
48'
Желтая карточка
А. Брауне
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Б. Дуглас
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
24
Миранда
30
Дуглас
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
23
Батт
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
3-5-1
12
Максвелл
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
8
Брауне
29
Баркуйзен
10
Хэрроп
4
Пирсон
14
Джонсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Престон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Вулверхэмптон - Престон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Престон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+