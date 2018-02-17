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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вулверхэмптон
Престон - Вулверхэмптон: обзор матча 17 февраля 2018
Престон
17.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
52'
А. Брауне
61'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Вулверхэмптон
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кошта
Пас отдал
И. Кавалейру
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
59'
Вторая желтая
Д. Уэлш
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
К. Робинсон
52'
Желтая карточка
Д. Уэлш
41'
Желтая карточка
Д. Фишер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-4-1
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
19
Уэлш
8
Брауне
29
Баркуйзен
14
Джонсон
47
Робинсон
3-3-1-1-2
26
Радди
30
Боли
15
Коди
6
Беннетт
30
Дуглас
21
Невеш
2
Доэрти
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
Остались в запасе
Престон
Вулверхэмптон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Престон - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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