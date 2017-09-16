Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 16 сентября 2017
Бирмингем Сити
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 3
Завершен
Престон
35'
М. Колен
56'
Д. Джонсон
60'
Д. Хагилл
67'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
67'
ГОЛ! 1:3!
Т. Баркуйзен
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хагилл
Пас отдал
Д. Хэрроп
57'
Желтая карточка
Д. Джонсон
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
Ж. Магома
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Колен
Пас отдал
М. Моррисон
35'
27'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Желтая карточка
Д. Дэвис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Стокдейл
5
Моррисон
6
Дин
2
Колен
16
Лоу
17
Ндойе
16
Дэвис
19
Магома
13
Бога
20
Галлахер
10
Нсуе
3-4-2
12
Максвелл
15
Вудс
23
Хантингтон
6
Дэвис
29
Баркуйзен
10
Хэрроп
8
Брауне
14
Джонсон
24
Магуайр
9
Хагилл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Престон
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+