Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дидрик Бур - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дидрик
    Фамилия Бур
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Родной город Эммелоорд
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 сентября 1980 (42 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2017 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    11.05.2017 Был в запасе Лион (Лион) 3:1 Аякс (Амстердам)
    03.05.2017 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:1 Лион (Лион)
    20.04.2017 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:2 Аякс (Амстердам)
    13.04.2017 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.03.2017 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
    09.03.2017 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Аякс (Амстердам)
    23.02.2017 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 Легия (Варшава)
    16.02.2017 Был в запасе Легия (Варшава) 0:0 Аякс (Амстердам)
    08.12.2016 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Аякс (Амстердам)
    59'
    24.11.2016 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    03.11.2016 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:2 Сельта (Виго)
    20.10.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Аякс (Амстердам)
    29.09.2016 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 Стандард (Льеж)
    15.09.2016 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:2 Аякс (Амстердам)
    • Читайте нас: 
    11