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Дидрик Бур
Статистика
Дидрик Бур - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1980 (46), Эммелоорд
#1 | Вратарь
194 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аякс
1
-1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, Финал
Аякс
0 : 2
24.05.2017
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Лион
3 : 1
11.05.2017
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Аякс
4 : 1
03.05.2017
Лион
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Шальке-04
3 : 2
20.04.2017
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Аякс
2 : 0
13.04.2017
Шальке-04
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Аякс
2 : 0
16.03.2017
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Копенгаген
2 : 1
09.03.2017
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Аякс
1 : 0
23.02.2017
Легия
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Легия
0 : 0
16.02.2017
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Стандард
1 : 1
08.12.2016
Аякс
1' - 90'
59'
Лига Европы, 5 тур
Аякс
2 : 0
24.11.2016
Панатинаикос
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Аякс
3 : 2
03.11.2016
Сельта
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Сельта
2 : 2
20.10.2016
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Аякс
1 : 0
29.09.2016
Стандард
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Панатинаикос
1 : 2
15.09.2016
Аякс
Был в запасе
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