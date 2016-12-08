Дидрик Бур - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Дидрик
|Фамилия
|Бур
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эммелоорд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дидрик
|Фамилия
|Бур
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эммелоорд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2017
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.05.2017
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:1
|Аякс (Амстердам)
|03.05.2017
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|Лион (Лион)
|20.04.2017
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:2
|Аякс (Амстердам)
|13.04.2017
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.03.2017
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|09.03.2017
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|23.02.2017
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Легия (Варшава)
|16.02.2017
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|0:0
|Аякс (Амстердам)
|08.12.2016
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|59'
|24.11.2016
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:2
|Сельта (Виго)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Аякс (Амстердам)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Аякс (Амстердам)