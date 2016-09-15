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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Аякс
Панатинаикос - Аякс: обзор матча 15 сентября 2016
Панатинаикос
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
5'
М. Берг
34'
Б. Траоре
67'
Х. Ридевальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Аякс
Красная карточка
М. Вакасо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Й. Велтман
90'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Д. Классен
86'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
А. Юнес
79'
Вторая желтая
Х. Зиеш
Замена
К. Самба
️️️️
Р. Лод
73'
73'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
71'
Вторая желтая
И. Иванов
69'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Г. Кутрумпис
68'
67'
Пенальти не реализован!
Д. Классен
67'
ГОЛ! 1:2!
Х. Ридевальд
Желтая карточка
Д. Место
66'
Замена
С. Лето
️️️️
К. Ледесма
65'
Желтая карточка
М. Вакасо
62'
Желтая карточка
И. Иванов
59'
55'
Желтая карточка
Х. Зиеш
42'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
35'
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
Р. Лод
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Зека
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Джандоменико Место
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
22
Хаким Зиеш
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-5-1
15
Стил
23
Хульт
6
Иванов
4
Кутрумпис
4
Моледо
17
Лод
22
Вакасо
6
Зека
24
Ледесма
27
Место
33
Берг
4-1-2-3
24
Онана
6
Санчес
34
Велтман
24
Виргевер
35
Дийкс
44
Ридевальд
22
Зиеш
8
Гудель
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
17
Лод
4
Самба
4
Самба
17
Лод
4
Кутрумпис
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
4
Кутрумпис
24
Ледесма
5
Лето
5
Лето
24
Ледесма
8
Юнес
24
Синкгравен
24
Синкгравен
8
Юнес
18
Классен
20
Шоне
20
Шоне
18
Классен
11
Траоре
9
Дольберг
9
Дольберг
11
Траоре
Остались в запасе
Панатинаикос
Аякс
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Панатинаикос - Аякс
5
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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