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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Аякс
Копенгаген - Аякс: обзор матча 09 марта 2017
Копенгаген
09.03.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Аякс
1'
Р. Фалк-Йенсен
60'
А. Корнелиус
32'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Аякс
88'
Желтая карточка
Д. Классен
78'
Желтая карточка
Л. Шоне
77'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Д. ван де Бек
71'
Желтая карточка
К. Тете
65'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
А. Павлович
️️️️
Ф. Сантандер
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Корнелиус
60'
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
Желтая карточка
Занка
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалк-Йенсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Юссеф Туту
ЛП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЛП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-4-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
25
Занка
2
Анкерсен
21
Йоханссон
10
Туту
6
Квист
22
Матич
8
Фалк-Йенсен
9
Сантандер
14
Корнелиус
4-2-3-1
24
Онана
2
Тете
4
де Лигт
24
Виргевер
24
Синкгравен
20
Шоне
6
ван де Бек
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
9
Сантандер
20
Павлович
20
Павлович
9
Сантандер
6
ван де Бек
22
Зиеш
22
Зиеш
6
ван де Бек
Остались в запасе
Копенгаген
Аякс
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Копенгаген - Аякс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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