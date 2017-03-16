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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Копенгаген
Аякс - Копенгаген: обзор матча 16 марта 2017
Аякс
16.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Копенгаген
23'
Б. Траоре
45+3'
К. Дольберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Копенгаген
Желтая карточка
А. Онана
90'
+4
87'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Б. Траоре
81'
80'
Желтая карточка
Э. Йоханссон
Желтая карточка
Л. Шоне
78'
77'
Замена
К. Куск
️️️️
Ю. Туту
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Д. ван де Бек
76'
65'
Желтая карточка
Б. Вербич
57'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Я. Грегуш
Желтая карточка
А. Юнес
48'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Дольберг
45'
+3
45'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Ж. Окоре
Желтая карточка
Д. Санчес
34'
31'
Желтая карточка
У. Матич
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
23'
Замена
К. Тете
️️️️
Й. Велтман
20'
19'
Желтая карточка
Я. Грегуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
6
Донни ван де Бек
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
7
Каспер Куск
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
4-3-2-1
24
Онана
24
Виргевер
6
Санчес
4
де Лигт
34
Велтман
22
Зиеш
20
Шоне
6
ван де Бек
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
4-3-3
1
Ольсен
2
Анкерсен
5
Окоре
21
Йоханссон
6
Аугустинссон
21
Грегуш
6
Квист
22
Матич
14
Корнелиус
10
Туту
9
Сантандер
11
Траоре
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Траоре
34
Велтман
2
Тете
2
Тете
34
Велтман
6
ван де Бек
21
де Йонг
21
де Йонг
6
ван де Бек
21
Грегуш
7
Вербич
7
Вербич
21
Грегуш
5
Окоре
20
Бойлесен
20
Бойлесен
5
Окоре
10
Туту
7
Куск
7
Куск
10
Туту
Остались в запасе
Аякс
Копенгаген
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Аякс - Копенгаген
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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