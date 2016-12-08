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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Аякс
Стандард - Аякс: обзор матча 08 декабря 2016
Стандард
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
85'
Б. Раман
27'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Аякс
ГОЛ! 1:1!
Б. Раман
Пас отдал
Горо
85'
81'
Желтая карточка
М. де Лигт
79'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
А. Нури
Желтая карточка
А. Требель
78'
66'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Юнес
Замена
Б. Бадибанга
️️️️
Э. Жуниор
66'
59'
Желтая карточка
Д. Бур
Замена
Б. Раман
️️️️
Ж. Домпе
57'
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
К. Фьоре
57'
Желтая карточка
К. Фьоре
51'
42'
Желтая карточка
К. Тете
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. ван де Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
7
Исаак Мбенза
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
31
Соуза Вилльям
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Аякс
24
Андре Онана
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-4-2-1
28
Хуберт
24
Шольц
2
Горо
20
Бургос
24
Фьоре
19
Лайфис
21
Эно
16
Требель
7
Мбенза
8
Жуниор
91
Домпе
70
Са
3-1-1-3-1
34
Нури
2
Тете
4
де Лигт
35
Дийкс
44
Ридевальд
6
ван де Бек
21
Эль-Гази
8
Юнес
18
Классен
9
Кассьерра
91
Домпе
14
Раман
14
Раман
91
Домпе
24
Фьоре
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
24
Фьоре
8
Жуниор
12
Бадибанга
12
Бадибанга
8
Жуниор
34
Нури
22
Зиеш
22
Зиеш
34
Нури
8
Юнес
9
Дольберг
9
Дольберг
8
Юнес
Остались в запасе
Стандард
Аякс
10
Фарес Бахлули
АП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
31
Соуза Вилльям
ВР
Главный тренер
Александар Янкович
24
Андре Онана
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
31
Соуза Вилльям
ВР
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Стандард - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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