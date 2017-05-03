Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Лион
Аякс - Лион: обзор матча 03 мая 2017
Аякс
03.05.2017, среда, 19:45
Лига Европы, 1/2 финала
4 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лион
25'
Б. Траоре
34'
К. Дольберг
49'
А. Юнес
71'
Б. Траоре
66'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Лион
Замена
Д. Нерес
️️️️
К. Дольберг
88'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
А. Юнес
79'
76'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Корне
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
71'
ГОЛ! 4:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Х. Зиеш
71'
69'
Замена
Рафаэл
️️️️
К. Жалле
66'
ГОЛ! 3:1!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Б. Траоре
62'
58'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Л. Тусар
ГОЛ! 3:0!
А. Юнес
Пас отдал
Х. Зиеш
49'
41'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Б. Траоре
34'
Желтая карточка
М. де Лигт
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Х. Зиеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Онана
6
Санчес
4
де Лигт
2
Тете
44
Ридевальд
22
Зиеш
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
4-2-1-3
1
Лопеш
13
Жалле
4
Дьякаби
63
Н'Кулу
21
Морель
25
Гоналон
29
Тусар
8
Толиссо
10
Фекир
28
Вальбуэна
70
Корне
8
Юнес
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Юнес
9
Дольберг
7
Нерес
7
Нерес
9
Дольберг
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
13
Жалле
2
Рафаэл
2
Рафаэл
13
Жалле
29
Тусар
18
Геззаль
18
Геззаль
29
Тусар
70
Корне
91
Ляказетт
91
Ляказетт
70
Корне
Остались в запасе
Аякс
Лион
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Аякс - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Аякс
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+