Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Аякс
Лион - Аякс: обзор матча 11 мая 2017
Лион
11.05.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Аякс
45'
А. Ляказетт (П)
45+1'
А. Ляказетт
81'
Р. Геззаль
27'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Аякс
84'
Вторая желтая
Н. Виргевер
82'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
А. Юнес
ГОЛ! 3:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
М. Рыбус
81'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
77'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Ж. Морель
74'
68'
Желтая карточка
Н. Виргевер
65'
Замена
К. Тете
️️️️
Й. Велтман
Желтая карточка
Н. Фекир
61'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
61'
59'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
50'
Желтая карточка
Д. Классен
49'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
М. Дьякаби
48'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Фекир
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ляказетт
45'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Юнес
Желтая карточка
К. Толиссо
20'
Желтая карточка
Ж. Морель
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
21
Морель
63
Н'Кулу
4
Дьякаби
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
70
Корне
28
Вальбуэна
10
Фекир
91
Ляказетт
4-2-3-1
24
Онана
6
Санчес
34
Велтман
4
де Лигт
24
Виргевер
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
21
Морель
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Морель
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
8
Юнес
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Юнес
34
Велтман
2
Тете
2
Тете
34
Велтман
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
Остались в запасе
Лион
Аякс
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лион - Аякс
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Аякс
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+