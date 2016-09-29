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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Стандард
Аякс - Стандард: обзор матча 29 сентября 2016
Аякс
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
28'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Стандард
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Юнес
86'
80'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
М. Доссеви
78'
Желтая карточка
Ж. Домпе
72'
Желтая карточка
К. Фай
69'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Б. Раман
69'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Э. Жуниор
Замена
М. Кассьерра
️️️️
К. Дольберг
69'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Шоне
62'
43'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Д. Синкгравен
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Б. Траоре
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
20
Лассе Шоне
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Матье Доссеви
ПП
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
4-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
24
Виргевер
6
Санчес
34
Велтман
8
Гудель
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
3-4-1-2
1
Жилле
27
Андраде
24
Шольц
19
Фай
14
Доссеви
21
Эно
16
Требель
19
Лайфис
8
Жуниор
19
Бельфодиль
14
Раман
20
Шоне
44
Ридевальд
44
Ридевальд
20
Шоне
8
Юнес
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
8
Юнес
9
Дольберг
9
Кассьерра
9
Кассьерра
9
Дольберг
14
Раман
91
Домпе
91
Домпе
14
Раман
14
Доссеви
30
Лежар
30
Лежар
14
Доссеви
8
Жуниор
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Жуниор
Остались в запасе
Аякс
Стандард
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
75
Ибрахима Сиссе
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Аякс - Стандард
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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