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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Аякс
Сельта - Аякс: обзор матча 20 октября 2016
Сельта
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
29'
А. Фонтас
82'
Ф. Орельяна
22'
Х. Зиеш
71'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Аякс
90'
+2
Желтая карточка
Р. Базур
ГОЛ! 2:2!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Ф. Ронкалья
82'
Желтая карточка
К. Планас
80'
77'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Юнес
77'
Замена
Р. Базур
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Д. Васс
️️️️
П. Эрнандес
76'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Гуидетти
73'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Юнес
Пас отдал
Н. Гудель
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лемос
63'
57'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
31'
Желтая карточка
Й. Велтман
31'
Желтая карточка
Н. Гудель
ГОЛ! 1:1!
А. Фонтас
Пас отдал
А. Лемос
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
К. Дольберг
18'
Желтая карточка
Д. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
77
Пионе Систо
ЛФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-2-2-3
36
Бланко
21
Планас
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мартинес
14
Ронкалья
19
Эрнандес
22
Радойя
77
Систо
11
Гуидетти
10
Сене
4-2-3-1
24
Онана
34
Велтман
6
Санчес
24
Виргевер
24
Синкгравен
22
Зиеш
8
Гудель
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
19
Эрнандес
10
Васс
10
Васс
19
Эрнандес
18
Лемос
14
Орельяна
14
Орельяна
18
Лемос
11
Гуидетти
25
Росси
25
Росси
11
Гуидетти
22
Зиеш
23
Базур
23
Базур
22
Зиеш
8
Юнес
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Юнес
Остались в запасе
Сельта
Аякс
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Сельта - Аякс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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