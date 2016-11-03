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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Сельта
Аякс - Сельта: обзор матча 03 ноября 2016
Аякс
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
41'
К. Дольберг
68'
Х. Зиеш
71'
А. Юнес
79'
Д. Гуидетти
86'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Сельта
Желтая карточка
Д. Классен
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
86'
ГОЛ! 3:2!
Я. Аспас
Замена
М. Кассьерра
️️️️
К. Дольберг
83'
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Я. Аспас
78'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Росси
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Зиеш
78'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
76'
74'
Желтая карточка
Н. Радойя
72'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Сене
ГОЛ! 3:0!
А. Юнес
Пас отдал
Х. Ридевальд
71'
ГОЛ! 2:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Б. Траоре
68'
Желтая карточка
Д. Санчес
59'
54'
Замена
Д. Васс
️️️️
А. Лемос
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Б. Траоре
41'
38'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Л. Шоне
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
20
Лассе Шоне
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Хосеп Сене
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
34
Велтман
6
Санчес
44
Ридевальд
22
Зиеш
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
3-3-1-2-1
36
Бланко
3
Фонтас
21
Гомес
21
Планас
22
Мальо
21
Диас
18
Лемос
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Сене
25
Росси
22
Зиеш
8
Гудель
8
Гудель
22
Зиеш
9
Дольберг
9
Кассьерра
9
Кассьерра
9
Дольберг
18
Лемос
10
Васс
10
Васс
18
Лемос
10
Сене
10
Аспас
10
Аспас
10
Сене
25
Росси
11
Гуидетти
11
Гуидетти
25
Росси
Остались в запасе
Аякс
Сельта
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Аякс - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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