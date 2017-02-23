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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Легия
Аякс - Легия: обзор матча 23 февраля 2017
Аякс
23.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Легия
49'
Н. Виргевер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Легия
Желтая карточка
А. Онана
90'
+4
Желтая карточка
Й. Велтман
86'
82'
Замена
Д. Чима Чукву
️️️️
М. Копчински
Замена
А. Нури
️️️️
К. Дольберг
82'
Желтая карточка
Б. Траоре
75'
73'
Замена
Т. Нецид
️️️️
Гильерме
Желтая карточка
Д. Санчес
71'
57'
Замена
Т. Мулен
️️️️
Т. Йодловиц
ГОЛ! 1:0!
Н. Виргевер
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
3
Томаш Йодловиц
ПП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
14
Доминик Надь
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Онана
34
Велтман
24
Виргевер
6
Санчес
44
Ридевальд
22
Зиеш
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
3-4-2-1
34
Маляж
14
Глоушек
28
Брож
5
Дабровски
3
Йодловиц
10
Казаишвили
2
Пождан
15
Копчински
12
Гильерме
8
Оджиджа-Офое
18
Кухарчик
9
Дольберг
34
Нури
34
Нури
9
Дольберг
3
Йодловиц
75
Мулен
75
Мулен
3
Йодловиц
12
Гильерме
15
Нецид
15
Нецид
12
Гильерме
15
Копчински
27
Чукву
27
Чукву
15
Копчински
Остались в запасе
Аякс
Легия
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
14
Доминик Надь
ЦП
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
14
Доминик Надь
ЦП
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Аякс - Легия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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