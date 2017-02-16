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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Аякс
Легия - Аякс: обзор матча 16 февраля 2017
Легия
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Аякс
86'
Замена
Х. Вестерманн
️️️️
Д. Клюйверт
84'
Вторая желтая
К. Тете
84'
Желтая карточка
Д. Классен
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
В. Оджиджа-Офое
82'
81'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Х. Зиеш
73'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Б. Траоре
71'
Желтая карточка
К. Тете
Желтая карточка
М. Радович
70'
Желтая карточка
Л. Брож
63'
Замена
Гильерме
️️️️
В. Казаишвили
59'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Т. Нецид
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
32
Мирослав Радович
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
15
Михал Копчински
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
12
Гильерме
АП
20
Себастьян Шиманьски
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-4-1-1
34
Маляж
14
Глоушек
5
Дабровски
28
Брож
3
Йодловиц
32
Радович
2
Пождан
10
Казаишвили
15
Копчински
8
Оджиджа-Офое
15
Нецид
4-2-3-1
24
Онана
2
Тете
6
Санчес
24
Виргевер
24
Синкгравен
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
10
Казаишвили
12
Гильерме
12
Гильерме
10
Казаишвили
8
Оджиджа-Офое
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
8
Оджиджа-Офое
15
Нецид
18
Кухарчик
18
Кухарчик
15
Нецид
11
Траоре
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Траоре
Клюйверт
16
Вестерманн
16
Вестерманн
Клюйверт
22
Зиеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
22
Зиеш
Остались в запасе
Легия
Аякс
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Яцек Магера
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
Остались в запасе
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Легия - Аякс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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