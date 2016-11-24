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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Панатинаикос
Аякс - Панатинаикос: обзор матча 24 ноября 2016
Аякс
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Панатинаикос
40'
Л. Шоне
50'
К. Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Панатинаикос
75'
Замена
Л. Риналди
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Л. Шоне
69'
63'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
П. Клемент
️️️️
А. Юнес
62'
57'
Замена
И. Иванов
️️️️
К. Самба
54'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 2:0!
К. Тете
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шоне
40'
Желтая карточка
М. Дийкс
16'
14'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
6
Донни ван де Бек
ПП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
РФ
Главный тренер
Петер Бош
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Зека
ЦП
1
Усмане Кулибали
ПП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
38
Теодорос Мингос
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
49
Сотирис Писпас
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Нури
4
де Лигт
16
Вестерманн
20
Бургос
35
Дийкс
2
Тете
20
Шоне
6
ван де Бек
8
Юнес
9
Кассьерра
18
Черны
4-5-1
15
Стил
4
Самба
4
Моледо
4
Кутрумпис
23
Хульт
1
Кулибали
22
Вакасо
17
Лод
6
Зека
19
Вильяфаньес
8
Ибарбо
8
Юнес
24
Клемент
24
Клемент
8
Юнес
20
Шоне
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Шоне
8
Ибарбо
7
Риналди
7
Риналди
8
Ибарбо
4
Самба
6
Иванов
6
Иванов
4
Самба
19
Вильяфаньес
24
Ледесма
24
Ледесма
19
Вильяфаньес
Остались в запасе
Аякс
Панатинаикос
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
49
Сотирис Писпас
ЦФ
38
Теодорос Мингос
ЦП
1
Стефанос Коцолис
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
49
Сотирис Писпас
ЦФ
38
Теодорос Мингос
ЦП
1
Стефанос Коцолис
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Аякс - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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