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Хосе Анхель Алонсо
Статистика
Хосе Анхель Алонсо - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1989 (37), Саламанка
#14 | Защитник
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
13
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
20.04.2015
Реал Сосьедад
90' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 1
06.04.2015
Эльче
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
3 : 0
15.03.2015
Эльче
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
07.03.2015
Альмерия
89' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
02.03.2015
Эльче
1' - 90'
22'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
31.01.2015
Эльче
73' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 2
11.01.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
1' - 56'
34'
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 2
06.12.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.11.2014
Эльче
76' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 1
02.11.2014
Эспаньол
80' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
3 : 1
25.10.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 2
19.10.2014
Севилья
1' - 72'
39'
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
2 : 2
04.10.2014
Эльче
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
0 : 1
26.09.2014
Сельта
1' - 77'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
5 : 1
23.09.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2 : 3
14.09.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
01.09.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.08.2014
Эльче
1' - 53'
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