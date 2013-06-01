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Хавьер Арисменди
Статистика
Хавьер Арисменди - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1984 (42)
#14 | Нападающий
189 см | 83 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
21
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
57' - 90'
81'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
64' - 69'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
61' - 90'
83'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
77' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
84' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
5 : 0
06.04.2013
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
1' - 90'
38'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 1
06.01.2013
Атлетико
1' - 74'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
1' - 82'
22'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
1' - 86'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
66' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
18.11.2012
Мальорка
72' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 4
11.11.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
1' - 58'
18'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
0 : 5
29.10.2012
Реал
60' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3 : 2
22.10.2012
Мальорка
60' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
58' - 90'
77'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
53' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2 : 0
23.09.2012
Валенсия
54' - 90'
55'
62'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
73' - 90'
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