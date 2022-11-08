Томас Де Винсенти - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Де Винсенти
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Де Винсенти
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|64' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|21
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|64' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|69'
|30.01.2023
|55' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|79'
|22.01.2023
|84' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|74' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -59'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|45'
|04.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|57'
|29.12.2022
|1' -65'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|72' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|1' -76'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|12' 28'
|08.11.2022
|1' -46'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -77'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|10'
|30.10.2022
|1' -69'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|1' -66'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -82'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|1' -66'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|8' 50'
|01.10.2022
|58' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|1' -59'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.09.2022
|1' -58'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|1' -78'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|1' -69'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.08.2022
|1' -74'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)
|33'