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    Томас Де Винсенти - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Де Винсенти
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1989 (34 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 64' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 21 3 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 64' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    69'
    30.01.2023 55' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    79'
    22.01.2023 84' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 74' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    07.01.2023 1' -59' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    45'
    04.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    57'
    29.12.2022 1' -65' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 72' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.11.2022 1' -76' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    12' 28'
    08.11.2022 1' -46' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -77' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    10'
    30.10.2022 1' -69' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 1' -66' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -82' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 1' -66' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    8' 50'
    01.10.2022 58' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    17.09.2022 1' -59' Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.09.2022 1' -58' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 1' -78' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    27.08.2022 1' -69' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.08.2022 1' -74' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
    33'
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