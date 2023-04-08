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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС Ламия
ОФИ - ПАС Ламия: обзор матча 08 апреля 2023
ОФИ
08.04.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
4 : 1
Завершен
ПАС Ламия
42'
Н. Дико
45'
М. Мельядо
78'
Д. Тораль
82'
Д. Тораль
21'
Р. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС Ламия
90'
+3
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Л. Феллипе
90'
+3
86'
Желтая карточка
G. Saramantas
Замена
С. Йоху
️️️️
Т. Пасалидис
85'
ГОЛ! 4:1!
Д. Тораль
Пас отдал
С. Москера
82'
Замена
L. Perea
️️️️
М. Бакич
79'
Замена
С. Москера
️️️️
Н. Дико
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Тораль
Пас отдал
Э. Ларссон
78'
77'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Х. Анхель Нейра
68'
Замена
Д. Тораль
️️️️
А. Диуссе
67'
64'
Замена
J. Medina
️️️️
Т. Де Винсенти
64'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Ф. Цандарис
64'
Замена
З. Тошич
️️️️
A. Karamanos
64'
Замена
G. Saramantas
️️️️
Л. Абанда
Желтая карточка
А. Диамантис
63'
Желтая карточка
М. Мельядо
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Мельядо
45'
44'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
П. Вурос
43'
ГОЛ! 1:1!
Н. Дико
Пас отдал
Х. Анхель Нейра
42'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
39'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
30
Томас Де Винсенти
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
6
Luis Perea
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
9
Jeison Medina
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
4-1-3-2
35
Мандас
2
Вурос
58
Пасалидис
15
Диамантис
64
Ларссон
29
Мельядо
10
Диуссе
4
Тораринссон
88
Бакич
12
Дико
10
Нейра
4-1-3-2
1
14
Пападопулос
5
2
Симон
23
Абанда
8
Цандарис
11
Нуньес
30
Де Винсенти
11
Мартинес
11
9
Вергос
58
Пасалидис
17
Йоху
17
Йоху
58
Пасалидис
88
Бакич
6
6
88
Бакич
10
Диуссе
21
Тораль
21
Тораль
10
Диуссе
12
Дико
33
Москера
33
Москера
12
Дико
10
Нейра
27
Феллипе
27
Феллипе
10
Нейра
23
Абанда
3
3
23
Абанда
8
Цандарис
16
Бехарано
16
Бехарано
8
Цандарис
11
18
Тошич
18
Тошич
11
30
Де Винсенти
9
9
30
Де Винсенти
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
Остались в запасе
ОФИ
ПАС Ламия
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча ОФИ - ПАС Ламия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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