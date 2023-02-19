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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Олимпиакос
ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 19 февраля 2023
ПАС Ламия
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
44'
Д. Самассеку
60'
С. Бакамбу
86'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
90'
+2
Желтая карточка
Родиней
86'
ГОЛ! 0:3!
П. Бьель
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
80'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
80'
Замена
Г. Масурас
️️️️
С. Каньос
Замена
Г. Манусос
️️️️
Ф. Цандарис
80'
77'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Замена
A. Karamanos
️️️️
С. Цилулис
74'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
69'
65'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Фортунис
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Р. Мартинес
64'
63'
Желтая карточка
У. Ба
Замена
К. Нуньес
️️️️
Л. Романич
63'
Замена
В. Сливка
️️️️
К. Станко
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
С. Каньос
51'
Желтая карточка
П. Бьель
Желтая карточка
Р. Мартинес
44'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Самассеку
Пас отдал
Рамон
6'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
8
Фанис Цандарис
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАС Ламия
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
30
Томас Де Винсенти
АП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-1-3-1
1
23
Абанда
5
2
Василантонопулос
23
Корнезос
27
Станко
8
Цандарис
11
Мартинес
9
Романич
23
Цилулис
9
Вергос
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
27
Ба
13
Рамон
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Каньос
7
Фортунис
10
Родригеш
94
Бакамбу
27
Станко
14
Сливка
14
Сливка
27
Станко
9
Романич
11
Нуньес
11
Нуньес
9
Романич
11
Мартинес
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
11
Мартинес
8
Цандарис
9
Манусос
9
Манусос
8
Цандарис
23
Цилулис
11
11
23
Цилулис
10
Родригеш
16
Бьель
16
Бьель
10
Родригеш
7
Фортунис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Каньос
7
Масурас
7
Масурас
7
Каньос
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
Главный тренер
Джанлука Феста
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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